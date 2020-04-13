Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 19



İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 16



İzmir: Az bulutlu ve açık 22



Adana: Parçalı ve az bulutlu 23



Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 23



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20 - İSTANBUL