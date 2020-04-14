Yurdun kuzeybatı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'da kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 19

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu ve açık 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 21

(İHA)