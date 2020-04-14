Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurdun kuzeybatı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Yurdun kuzeybatı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'da kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 22


İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 19


İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24


Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26


Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22


Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 17


Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 16


Erzurum: Az bulutlu ve açık 14


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 21 - İSTANBUL

Trakya Bölgesi, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 08:51 Kaynak: İHA

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