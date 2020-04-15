Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19



İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 11



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21



Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24



Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20



Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17



Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 23



Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 15



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 22 - İSTANBUL