Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Aydın, Muğla, Eskişehir, Kırıkkale, ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde güney kesimleri hafif sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Parçalı bulutlu 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 23

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 21

(İHA)