Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24



Adana: Parçalı ve az bulutlu 28



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 22



Antalya: Az bulutlu 26



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13



Erzurum: Parçalı bulutlu 15



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 22 - İSTANBUL