Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin...

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Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

(İHA)

Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:10 Kaynak: İHA

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