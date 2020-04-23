Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

16 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Denizli, Hatay ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Denizli, Hatay ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 12

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

(İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:45 Kaynak: İHA

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