Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20


İstanbul: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri hafif sağanak yağışlı 21


İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23


Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


Antalya: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19


Erzurum: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15


Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23 - İSTANBUL

Diyarbakır, Karadeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:31 Kaynak: İHA


Son Dakika

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