Yurt genelinin Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile K. Maraş, Osmaniye, Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış, öğle saatlerinden sonra G. Antep, Kilis, Ş. Urfa, Mardin ve Batman çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 19



İstanbul: Parçalı bulutlu 20



İzmir: Az bulutlu ve açık 26



Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 24



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14



Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 8



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 - İSTANBUL