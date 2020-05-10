Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trabzon, Rize Artvin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Az bulutlu ve açık 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Parçalı bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 16

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 22

(İHA)