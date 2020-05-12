Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29



İzmir: Az bulutlu 32



Adana: Parçalı ve az bulutlu 28



Antalya: Az bulutlu 25



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18



Diyarbakır: Az bulutlu 26 - İSTANBUL