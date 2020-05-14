Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimler ile Doğu Akdeniz'de 3 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 29



İstanbul: Az bulutlu ve açık 25



İzmir: Az bulutlu ve açık 33



Adana: Az bulutlu ve açık 31



Antalya: Az bulutlu ve açık 28



Samsun: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 21



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 18



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27 - İSTANBUL