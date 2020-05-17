Yurdun genelinde yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul'un kuzeyi ile gece saatlerinde Trabzon ve Rize kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 32



İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu 29



İzmir: Az bulutlu ve açık 38



Adana: Az bulutlu ve açık 39



Antalya: Az bulutlu ve açık 40



Samsun: Az bulutlu ve açık 22



Trabzon: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde kıyı kesimleri puslu 19



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30 - İSTANBUL