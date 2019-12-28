Yurtta kalan çocuklar için resim sergisi açtılar - Son Dakika
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Yurtta kalan çocuklar için resim sergisi açtılar

6 saat önce

Malatya'da öğrenciler, yardım için resim sergisi açtı.

Yurtta kalan çocuklar için resim sergisi açtılar, System.String[]

Malatya'da öğrenciler, yardım için resim sergisi açtı.


Malatya Park AVM'de bugün açılan ve Pazar akşamı sona erecek olan özel okul öğrencilerinin yaptığı resim sergisinden elde edilecek gelir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sevgi evleri yurtlarında kalan çocuklara verilecek.


Sergiyle ilgili açıklama yapan Resim Öğretmeni Mehmet Necip Duman, öğrencilerin 2019-2020 öğretim yılında yaptıkları resimleri satışa sunduklarını ifade ederek, "Resim tablolarının satışından elde edilecek geliri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklara bağışlayacağız" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:57 Kaynak: İHA
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