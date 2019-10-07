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Yurtta kalan çocuklar şenlikte eğlendi

26 dakika önce

Adıyaman ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi.

Yurtta kalan çocuklar şenlikte eğlendi, System.String[]

Adıyaman ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi.


Adıyaman Ali Dağı Mesire alanında gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, kurum görevlileri ve yurtlarda kalan 300'e yakın çocuk katıldı. Etkinlik kapsamında çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak müzik eşliğinde halaylar çekip doyasıya eğlendi. Uçurtmalarında uçurulduğu etkinlikte çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, "Göreve geldiğim günden bu yana buna benzer şenlikler programlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca bu tür programlara Suriyeli çocuklarımız da dahil ederek güzel bir kaynaşma ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bize emanet edilen çocuklarımızı kendi evlatlarımız gibi bakmaya gayret gösteriyoruz. Bugün çocuklarımız gerçekten gönüllerince bir hafta sonu geçirmiş oldular. Bundan sonra ise buna benzer programlarımız ve şenliklerimiz devam edecektir. Burada bu tür organlarımızı hazırlayan başta mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Fehmi Çelik, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
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