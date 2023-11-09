 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yurtta kalan genç arkadaşını videoya alıp paylaştı: Ne yapabilirim? - Son Dakika

Yurtta kalan genç arkadaşını videoya alıp paylaştı: Ne yapabilirim?

09.11.2023 15:14  - Güncelleme: 15:17

Yurtta kalan bir genç, gece yarısı ağzını şapırdatarak yemek yiyen oda arkadaşını kayda alıp ''Gece 3'te böyle yemek yiyor, ne yapabilirim?'' notuyla sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Yurtta aynı odada kaldığı arkadaşının gece yarısı ağzını şapırdatarak yemek yemesinden rahatsız olan bir genç, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

"NE YAPABİLİRİM" SORUSUNU SORDU

Arkadaşını ifşa eden genç, paylaştığı videoya "Gece 3'te böyle yemek yiyor, ne yapabilirim?" notunu düştü. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren paylaşımın altına "Güleyim diye izledim ama harbiden sinir bozucu", "Medeniyet görmemiş toplumdan tecrit edilmesi gereken insanları ortak alanda barınmaya zorladığınızda böyle oluyor", "Ağız ağız değil taş makinesi mübarek", "Bu ağız şaplatmak değil, başka bir şey" şeklinde yorumlar yapıldı.

Öğrenci Evi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtta kalan genç arkadaşını videoya alıp paylaştı: Ne yapabilirim? - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Yurtta kalan genç arkadaşını videoya alıp paylaştı: Ne yapabilirim?
15:11 Kredi kartı borçlarında rekor artış! Her 100 kişiden 12'si yasal takipte
15:10 Eşinin ihanet görüntüsünü ifşa etmişti! Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı
14:50 "Erdoğan ile Netanyahu anlaştı" yalanını ortaya atan Bircan Yıldırım tutuklandı
14:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran lideri Reisi ile görüştü! Gazze'yi ve İsrail'in saldırılarını ele aldılar
14:30 İstanbul Ümraniye'de 44 katlı binanın 16. katından düşen kadın hayatını kaybetti
14:25 Son Dakika: Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında kara para aklama ve örgüt kurmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
13:37 İsrail ordusu: 10 saat süren çatışmayla Hamas'ın kalesini ele geçirdik
13:17 Ancelotti'nin Arda Güler kararına tepkiler çığ gibi
13:15 Ezgi Mola'yı Takip Edip Tehdit Eden Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2023 15:28:24. #1.12#
SON DAKİKA: Yurtta kalan genç arkadaşını videoya alıp paylaştı: Ne yapabilirim? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement