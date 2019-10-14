Yurtta kalan öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destek

Edirne'de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler, odalarının ışıklarıyla "Barış Pınarı" yazarak Mehmetçik'e destek mesajı verdi.

Sultan Çelebi Mehmet Yurdu'nun bahçesinde toplanan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerin bir kısmı dev Türk bayrağı açtı, diğer öğrenciler ise bedenleriyle ay yıldız oluşturdu.

Öğrenciler, saat 20.00'de eş zamanlı olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçik için yurttaki odalarının ışıklarıyla "Barış Pınarı" yazısı oluşturdu.

Bu sırada kaldığı odaların camlarına çıkan öğrenciler de alkışlarla ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganıyla destek verdi.

Üniversite öğrencisi Beytullah Ersoylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk askerinin sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Mehmetçiklere manevi destek için kaldıkları yurtta güzel bir organizasyon yaptıklarını belirten Ersoylu, "Askerlerimizin mutluluğunu perçinlemek için burada ufak da olsa bir organizasyon düzenledik. Türk askerine, sınır ötesine selam olsun, Türkiye Mehmetçiklerimizle beraber." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Ferhat Sevinçkan da Türk gençlerinin Mehmetçiklerle beraber olduğunu aktardı. Sınırın diğer ucundan Edirne'den tüm Mehmetçiklere selam gönderen Sevinçkan, "Kalplerimiz Mehmetçiğimizle beraber, muzaffer ayrılacaklar oradan." dedi.