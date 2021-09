YURTTA KALMAK İSTEMEYİNCE ODASINI YAKTI - Son Dakika

DÜZCE'de, kız yetiştirme yurdunda kalan N.D, yurttan çıkmak istedi. Görevlilerin izin vermemesi üzerine genç kız odasındaki yatak ve yorganları ateşe verirken, görevliler yangını söndürdü. Olay, saat 20.30 sıralarında Düzce Fatih Mahallesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kız yetiştirme yurdunda meydana geldi. Eskişehir'den, Düzce'ye sevk edilen N.D. (16), Düzce'deki yurtta kalmak istemediğini söyleyerek görevlilere dışarı çıkmak istediğini söyledi. Görevlilerin izin vermemesi üzerine odasına dönen N.D yatak ve yorganları ateşe verdi. Durumun fark edilmesi üzerine görevliler yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürerek durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yurda dağılan dumanı tahliye etti.

Odasını ateşe veren N.D.'nin ise dumandan etkilendiği belirlenip, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.