YURTTA KAR, ANTALYA'DA BAHAR - Son Dakika

Geçen hafta şiddetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Antalya'da güneş iki gündür kenti ısıtıyor. Yeni yılın ikinci gününde 20 dereceyi bulan sıcak havayla birlikte güneşi görenler, denize ve piknik alanlarına akın etti. Konyaaltı Sahili yerli ve yabancı turist akınına uğrarken, kimileri denizin keyfini çıkardı, kimileri de sahilde uzanarak güneşlendi. Ülkenin hemen hemen her bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler dikkat çekti. Geçen hafta fırtınayla birlikte kentteki tarım alanları, köprüler, yollar, ev ve işyerleri sular altında kalmıştı.