Yurtta kara kış etkisini artırıyor - Son Dakika

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği Sivas'ta kıyafetler dondu

Memlekette kara kışın etkisi a

SOĞUK HAVA KIYAFETLERİ BİLE DONDURDU

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi adeta hayatı dondurdu. Yurdun en soğuk ili olan Sivas'ta ırmaklar ve göller buz tuttu. Dışarıya asılan çamaşırlar da soğuktan nasibini aldı. SES// 00.48 – 01.00 Kızılırmak ve çevresinde oluşan manzara havanın ne denli soğuk olduğunu gözler önüne serdi.

KARS'IN SOĞUĞU BİR GÜNDE BARAJ DONDURDU Kars da hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği illerden…

Termometrelerin gece saatlerinde sıfırın altında 22 dereceyi gördüğü kentte Kars Barajı dondu. Donan baraj gölü havadan da görüntülendi.