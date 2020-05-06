Yurtta karantina süresi tamamlananlar Mehter Marşı ve fidanlarla uğurlandı - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan İzmir'e getirilen ve 14 günlük karantina süresi sona eren 157 Türk vatandaşı, kaldıkları yurttan Mehter Marşı ve fidanlarla evlerine uğurlandı.



23 Nisan tarihinde Suudi Arabistan'dan İzmir'e getirilen 157 Türk vatandaşı, korona virüsü önlemleri kapsamında Buca ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Buca Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti. 157 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süresini tamamlamalarının ardından yurtta son kez sağlık kontrolünden geçirildi. Testlerden negatif sonuçla geçen vatandaşlar yurttan ayrılırken hoş bir sürprizle karşılaştı.



Vatandaşlar, yurdun kapısı önünde bekleyen otobüse binerken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, karantina sürecini tamamlayan vatandaşlara fıstık çamı, servi fidanlarından oluşan 200 adet fidan ve bitki çayı hediye etti. Bu sırada yurdun önünde bekleyen Mehter Takımı da çaldıkları marşlarla uğurlamaya eşlik etti. Mehter takımının marşlarını duyan vatandaşların mutluluğu yüzlerinden okundu.



Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Hasan Ali Demir, İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, Buca Orman İşletme Şefi Zafer Koyuncu ve Kaynaklar Orman İşletme Şefi Onur Ertem tarafından dağıtılan fidanlar ve bitki çayları büyük bir memnuniyetle karşılandı. - İZMİR