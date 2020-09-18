Yurtta karantina uygulaması vaka sayısını yüzde 20 düşürdü - Son Dakika

Yurtta karantina uygulaması vaka sayısını yüzde 20 düşürdü

Yurtta karantina uygulaması vaka sayısını yüzde 20 düşürdü Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yurtta karantina uygulaması sonucu hasta sayısında yüzde 20 düşüş yaşandığını söyledi.

Yurtta karantina uygulaması vaka sayısını yüzde 20 düşürdü

AKSARAY - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yurtta karantina uygulaması sonucu hasta sayısında yüzde 20 düşüş yaşandığını söyledi.

Korona virüs testleri pozitif çıkan ve durumlarının iyi olması sebebiyle evlerine gönderilerek karantina uygulanan kişilerin sokakta gezmesinin ardından Aksaray Valiliği bu kişileri yurtlarda karantinaya almıştı. Yaklaşık 1 hafta kadar önce alınan kararın ardından yapılan denetimlerde karantina kurallarına uymayarak dışarıda yakalananlar polis ve sağlık ekiplerince yurtlara yerleştiriliyor. Karantinaya alınan vatandaşlar karantina süreleri tamamlana kadar yurtta kalırken, 1 haftalık çalışma sonucu kentte hasta sayısında yüzde 20 düşüş gerçekleşti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, korona virüs'ün bulaş hızının kentte çok fazla artış gösterdiğini belirterek, yurtta karantina uygulaması ile hasta sayısında yüzde 20 düşüş sağlandığını söyledi. Vali Aydoğdu yaptığı açıklamada, "Bulaş hızı Aksaray'da çok fazla artıyordu. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi hastanede çok ağır olmayan hastaları Sağlık Müdürlüğümüz ilaçlarını vererek evlerine gönderiyor. Bizim onları takip etmemiz gerekiyor. Takip ettiğimizde gördük ki, bazı vatandaşlarımız karantinayı evde geçirmesi gereken süreleri sokakta veya başka bir yerde geçiriyor. Bu da bulaş hızını çok ciddi bir şekilde arttırıyor. Bizim, kamu kurum ve kuruluşlarında biliyorsunuz HES koduyla giriyorsunuz. Şimdi evde karantina sürecini geçirmesi gerekiyor. HES koduna baktığınız zaman, o evde geçirmesi gereken süreyi sokakta, caddede, devlet dairesinde geçiriyorsa arkadaşlarımız hemen 112'ye haber veriyor. 112 geliyor ve hastamızı alıp yurda götürüyor, teslim ediyor ve oradaki odasında o süreyi geçiriyor. Bizim mahalle denetimlerimiz sonucunda bakıyoruz ki yerinde yok, yerinde yoksa hemen tespit ediyoruz ve yine aynı sistemi ona da uyguluyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz, sokakta, caddede, HES kodundan baktıkları zaman bu evde geçirmesi gereken süreçte sokaktaysa vatandaşımızı alıp yurtlarımıza götürüyoruz. Burada şunu gördük biz, bu süreçten sonra hasta sayımızda yüzde 20'lik bir düşüş oldu. Yani bizim 1 haftalık gördüğümüz olay bu. Bunun sonucunda AFAD ekipleri, sağlık müdürlüğümüz, jandarma komutanlığımız ve emniyet ekiplerimiz bu anlamda çok ciddi denetimler yapıyor" dedi.

Yurtta karantina uygulaması vaka sayısını yüzde 20 düşürdü

Hamza Aydoğdu, Koronavirüs, Karantina, Aksaray, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yurtta karantina uygulaması vaka sayısını yüzde 20 düşürdü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Roma'nin gündemindeki Marcao için 20 milyon euro istiyor Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak Eşini yaraladıktan sonra akrabasını da çocukların önünde bıçaklayan maganda, kameralara yansıdı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi
İstanbul'da esnek çalışma modeline geçildi! İşte sektör sektör mesai saatleri İstanbul'da esnek çalışma modeline geçildi! İşte sektör sektör mesai saatleri         
18:18
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Son Dakika: Arama motoru devi Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor Son Dakika: Arama motoru devi Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor         
17:04
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:41
Denizlispor, dünyaca ünlü stoper Neven Subotic'i kadrosuna kattı Denizlispor, dünyaca ünlü stoper Neven Subotic'i kadrosuna kattı         
16:17
Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga         
16:05
Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı         
15:51
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 18:36:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta karantina uygulaması vaka sayısını yüzde 20 düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei