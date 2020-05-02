Yurtta karantinada kalan 6 kişiye, sürpriz 'doğum günü' - Son Dakika

VAN'da, yurt dışından getirildikten sonra 14 günlük karantina için yurda yerleştirilen vatandaşlardan dün doğum günü olan 6'sına görevli personel tarafından pastalı sürpriz yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen 512 kişi, Süleyman Şah ve İmam Şafi Yurtları'na yerleştirilerek, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Vatandaşların her türlü ihtiyaçları ise Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından karşılanıyor. Dün doğum günü olan 6 vatandaşa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, personelle birlikte, doğum günü sürprizi yaptı. İnanç ve beraberindekiler, 6 vatandaşın odalarına tek tek pasta ile gitti. Pastalardaki mumları söndüren vatandaşlar, İnanç ve personeline teşekkür etti.