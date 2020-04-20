Yurtta karantinadakilere 'Tokat sarması' oynayarak moral verdiler - Son Dakika

HOLLANDA'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen vatandaşlara moral vermek amacıyla yerleştirildikleri yurtta, görevliler tarafından yöresel 'Tokat sarması' oynandı.

? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan Tokat'ta getirilen 2'si bebek, 348 kişi, 3 gün önce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara yerleştirildi. 14 gün gözetim altında tutulacak olan vatandaşlara KYK Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu görevlilerinden 3 personel, moral vermek için tulum ve maskelerle kente özgü 'Tokat sarması' oynadı. Müziğin sesini duyan vatandaşlar pencerelerden alkış tutarak görevli personele eşlik etti.