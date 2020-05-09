Yurtta karantinaya alınan down sendromlu Songül'den duygulandıran "özür mektubu" - Son Dakika
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Yurtta karantinaya alınan down sendromlu Songül'den duygulandıran "özür mektubu"

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Malta'dan getirilerek Kars'a yerleştirilen ve karantina süresi dolduktan sonra tahliye edilen vatandaşlardan yüzde 90 görme engelli down sendromlu Songül Şahin'in bıraktığı mektup okuyanları duygulandırdı.

Yurtta karantinaya alınan down sendromlu Songül'den duygulandıran

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Malta'dan getirilerek Kars'a yerleştirilen ve karantina süresi dolduktan sonra tahliye edilen vatandaşlardan yüzde 90 görme engelli down sendromlu Songül Şahin'in bıraktığı mektup okuyanları duygulandırdı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Malta ve İrlanda'dan tahliye edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İpek Yolu Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantina altında tutulan 219 Türk vatandaşı, sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Malta'dan getirilen ve karantina süresi sona eren yüzde 90 görme engeli bulunan 25 yaşındaki down sendromlu Songül Şahin de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinin kontrolünde memleketi Antalya'ya gönderildi.

Karantinada kaldığı sürede ekiplerin özel ilgi gösterdiği Şahin'e, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri de sürpriz yaparak doğum gününü kutlamıştı.

"Yurdun elektrik faturası için özür dilerim"

Şahin, ayrıldıktan sonra yurttaki odasında bıraktığı ve okuyanları duygulandıran mektupta, şu ifadelere yer verdi:

"Benim için en önemli unsur aydınlatma olduğu için yurdun bu süreçte elektrik faturasına zararım olmuş olabilir. Bu sebepten dolayı özür diliyorum. Sema Hanım ve Ali Bey'in yardımları doğrultusunda odama yerleştim. Sağlık ekipleri günde iki defa gelip kontroller yapıyor, gerçekten devletimiz bu konuda çok iyi. Kars'a bir daha ki gelişim muhteşem olacak. Valim, bakanım, başkanım ve müdürüm yurdun elektrik faturası için özür dilerim, sizi seviyorum."

Songül Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılama ve hizmetlerden dolayı duygulandığını söyledi.

"Böyle ilgi beklemiyordum, çok şaşırdım"

Ekiplerin kendileri için seferber olduğunu anlatan Şahin, "Çok şaşırdım böyle bir şey beklemiyordum. Sağ olsun bizi oralarda bırakmadılar. Buradaki hizmet çok iyi, işin ciddiyetindeler. Bir de benim gibi biriyle ilgilenmeleri beni çok mutlu etti. Özel bir ilgi değil ama yardıma ihtiyacım var. Bunu da kendimi anlatmadan anladılar, bu çok güzel bir şey, tüm isteklerimiz karşılandı. Kars'a ilk defa geldim böyle gelmemeliydik ama ikinci gelişim muhteşem olacak." diye konuştu.

İpek Yolu Öğrenci Yurdu Müdürü Ali İnan da yurt dışından gelen misafirleri en iyi şekilde ağırladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hep öğrencilere hizmet ettiğimiz için karşımızdaki kitleyi de öğrenci, çocuğumuz, evladımız yerine koyduk. Songül kızımızın özel durumu var, ama ekstradan ilgilenmemiz gerektiğini fark ettiğimiz ilk andan itibaren ekip olarak üzmemeye çalıştık. Kızımızla ilgilenilmesi, sürekli irtibatta kalınması bize keyif verdi, keşke Songüller çoğalsa. Sağlıklı bir şekilde yolcu ettik, inşallah misafirlerimizi mutlu etmişizdir."

Karantina, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:34 Kaynak: AA


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