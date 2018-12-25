Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.

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Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun- Ankara kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerine yerini kar yağışına bıraktı.

Tipi şeklindeki yağış kentte hayatı olumsuz etkilerken, Samsun-Ankara kara yolunda da ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yağışla beraber kara yolları ekipleri de yolda tuzlama çalışmalarına başladı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının gece boyu devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji verilerine yer verilen açıklamada, Orta Karadeniz Bölgesi'nde kar kalınlığının 15 santimetreye kadar yükselebileceği belirtilerek vatandaşlar, gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:19 Kaynak: AA

Türkiye, Çorum, Samsun, Ankara, Güncel
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