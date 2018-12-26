Yurtta Kış

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Kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilen Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapılırken çevre illerle ulaşımı sağlayan karayollarında sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilen Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapılırken çevre illerle ulaşımı sağlayan karayollarında sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.



Eskişehir ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı. Karayolları ve belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise Eskişehir'i çevre illere bağlayan karayollarında önlem aldı. Sürücüler, buzlanmaya karşı uyarılıyor.



Bu arada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kentte 6 maddi hasarlı kaza meydana geldi.



Bilecik



Bilecik'te, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 59 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan 59 köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba gösterirken Karayolları ekipleri illerle bağlantı yollarında, belediye ekipleri buzlanma riski bulunan güzergahlarda tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.



Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



Kütahya



Kent merkezi ile Gediz ilçesi hariç eğitime ara verilen Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan karayollarında tuzlama yapılırken trafik polisleri sürücüleri buzlanmaya karşı uyarıyor.



Gece boyu kapanan köy yollarının açılması için çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, küreme faaliyetleri yürütüyor.



Belediye ekipleri de kent merkezinde tuzlama çalışmaları yapıyor.



Öte yandan, gece boyunca şehirlerarası yollarda kayan araçların kurtarılması için çalışmalar yürütüldü.

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