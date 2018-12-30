Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

16 dakika önce

Adıyaman'da etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Adıyaman'da etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kentin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışıyla Karadağ Seyir Tepesi'ni beyaza bürünürken, tepede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gölbaşı ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Yağmurun ardından başlayan kar yağışıyla, ilçe merkezindeki hava sıcaklığı eksi 1 dereceye düştü.

İlçenin belediye ekipleri, buzlanmaya karşı ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçlarını hazır tutuyor.

Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Besni ilçesinde de kar kalınlığı 10 santimetreyi gördü.

Bazı vatandaşlar evlerinin çatısındaki karları temizlerken, çocuklar karın keyfini çıkarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:59 Kaynak: AA

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