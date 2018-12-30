Yurtta Kış

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1 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
İlçe merkezinde gün boyu devam eden kar nedeniyle özellikle kış lastiği takmayan sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Gaziantep
Caddesi üzerinde oluşan buzlanmadan dolayı ilerleyemeyen bazı araçlar kaldırıma çarptı.
İlçe genelinde çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Besni Belediyesi ekipleri de kar küreme araçları ile yollarda tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:18 Kaynak: AA
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