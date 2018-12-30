Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçe merkezinde gün boyu devam eden kar nedeniyle özellikle kış lastiği takmayan sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Gaziantep Caddesi üzerinde oluşan buzlanmadan dolayı ilerleyemeyen bazı araçlar kaldırıma çarptı.

İlçe genelinde çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Besni Belediyesi ekipleri de kar küreme araçları ile yollarda tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:18 Kaynak: AA

Adıyaman, Besni, Güncel
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