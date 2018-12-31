Yurtta Kış
1 saat önce
- Karlı yollardan görüntü Otomobil lastiklerine zincir takan vatandaşlar Kapalı yolları açma çalışmaları Viranşehir karayolu Yurtta kış ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde yağmur, Hilvan ve Siverek ilçelerinin yüksek kesimlerine ise kar etkili oluyor.
- Karlı yollardan görüntü
Otomobil lastiklerine zincir takan vatandaşlar
Kapalı yolları açma çalışmaları Viranşehir
karayolu
Yurtta kış
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da merkez Karaköprü
, Haliliye
ve Eyyübiye
ilçelerinde yağmur, Hilvan
ve Siverek
ilçelerinin yüksek kesimlerine ise kar etkili oluyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nin tek kayak merkezi Karacadağ
'a ulaşımda ise yoğun kar yağışı nedeniyle aksamalar yaşanıyor.
Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
Kar yağışı dolayısıyla Karacadağ'da kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:05 Kaynak: AA
Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı
Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü
Sivaslı Vatandaşlar Atın Arkasına Bağladıkları Bidonla Kızak Keyfi Yaptı
Son Dakika! Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı