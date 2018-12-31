Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

1 saat önce

- Karlı yollardan görüntü Otomobil lastiklerine zincir takan vatandaşlar Kapalı yolları açma çalışmaları Viranşehir karayolu Yurtta kış ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde yağmur, Hilvan ve Siverek ilçelerinin yüksek kesimlerine ise kar etkili oluyor.

- Karlı yollardan görüntü
Otomobil lastiklerine zincir takan vatandaşlar
Kapalı yolları açma çalışmaları
Viranşehir karayolu
Yurtta kış
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde yağmur, Hilvan ve Siverek ilçelerinin yüksek kesimlerine ise kar etkili oluyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi Karacadağ'a ulaşımda ise yoğun kar yağışı nedeniyle aksamalar yaşanıyor.

Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Kar yağışı dolayısıyla Karacadağ'da kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:05 Kaynak: AA

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