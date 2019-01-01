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Yurtta Kış

1 saat önce

ADIYAMAN/ Adıyaman ve Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 108 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

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ADIYAMAN/ Adıyaman ve Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 108 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Sincik ve Tut ilçelerinde 31 köy ve 34 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.


Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin, 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla çalıştığını sözlerine ekledi.

Malatya

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 43 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.


Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) alınan bilgiye göre, Hekimhan'da 14, Arapgir'de 10, Darende ve Kale'de 6'şar, Pütürge'de 4, Yazıhan'da 2, Doğanyol ilçesinde ise 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 574 kilometrelik yolun açılması için 28 ekip, iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:11 Kaynak: AA

Kar, Malatya, Adıyaman, Güncel
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