Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

50 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 22 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 22 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı'nın aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 22, Kars'ta 21, Erzurum'da 16, Ağrı'da 11, Erzincan'da 8 ve Iğdır'da 3 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 5, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 1, Kars ile Erzurum'da 2 ve Ardahan'da 3 derece olması öngörülüyor.


Kar kalınlığı Ardahan'da 30, Erzurum'da 29, Ağrı'da 20, Kars'ta 13 ve Erzincan'da 3 santimetreye ulaştı.


Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 91, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 79, Konaklı Kayak Merkezi'nde 65, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 54, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 26 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda sürücüler ve ilgili kurumları uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:13 Kaynak: AA

Kars, Ağrı, Ardahan, Güncel
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