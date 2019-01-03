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Yurtta Kış

1 saat önce

Siirt-Şırnak kara yolu ile Siirt'in Eruh ilçesine bağlı 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Siirt- Şırnak kara yolu ile Siirt'in Eruh ilçesine bağlı 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

Pervari ve Eruh ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonucu Siirt-Şırnak kara yolu ile Eruh'a bağlı 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekiplerince Eruh'un, Siirt-Şırnak kara yolu Breni Tepesi mevkisinde yolun açılması için çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresi ekiplerince Pervari'de kapanan köy yolları ulaşıma açıldı. Eruh'ta ise yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:27 Kaynak: AA

Pervari, Siirt, Şırnak, Eruh, Güncel
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