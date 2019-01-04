Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

55 dakika önce

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilerken, Adıyaman'da 75 yerleşim birimine ulaşım kar nedeniyle sağlanamıyor.

Yurtta Kış, System.String[]
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilerken, Adıyaman'da 75 yerleşim birimine ulaşım kar nedeniyle sağlanamıyor.

Gaziantep'in özellikle yüksek kesimlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis ve yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin zaman zaman 30 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kent merkezinde, trafik ekipleri, kavşaklarda sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Adıyaman

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 75 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde 26 köy ile 49 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla çalıştığını sözlerine ekledi.

Adıyaman kent merkezinde de sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri trafikte hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa ve bazı ilçelerinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düştüğü kentte, trafik ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için sürücüleri uyarıyor.

Öte yandan bölgenin en yüksek kesimi olan Siverek ilçesine bağlı Karacadağ'da ise kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışı, kent merkezinde sağanak ve sis etkili oluyor.

Andırın- Geben kara yolu ile Afşin ile Göksun ilçesinde birer mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:36 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Adıyaman, Kar, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı 11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:31:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]