Yurtta Kış

Gaziantep
, Şanlıurfa
ve Kahramanmaraş
'ta yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilerken, Adıyaman
'da 75 yerleşim birimine ulaşım kar nedeniyle sağlanamıyor.
Gaziantep'in özellikle yüksek kesimlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis ve yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin zaman zaman 30 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kent merkezinde, trafik ekipleri, kavşaklarda sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Adıyaman
Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 75 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can
Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Çelikhan
, Gerger
ve Sincik
ilçelerinde 26 köy ile 49 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.
Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla çalıştığını sözlerine ekledi.
Adıyaman kent merkezinde de sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri trafikte hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa ve bazı ilçelerinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düştüğü kentte, trafik ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için sürücüleri uyarıyor.
Öte yandan bölgenin en yüksek kesimi olan Siverek
ilçesine bağlı Karacadağ
'da ise kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Yüksek kesimlerde kar yağışı, kent merkezinde sağanak ve sis etkili oluyor.
Andırın- Geben
kara yolu ile Afşin
ile Göksun
ilçesinde birer mahalleye ulaşım sağlanamıyor.