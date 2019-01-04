Yurtta Kış

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Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Yalova ve Bilecik'te, kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Yalova ve Bilecik'te, kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.



Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar nedeniyle gece kapanan 73 kırsal mahalle yoluna müdahale etti.



138 araç ve 316 personelle sürdürülen karla mücadele çalışmaları kapsamında, Büyükorhan, Gürsu, İnegöl, Karacabey, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Yenişehir, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki 73 mahalle yolu trafiğe açıldı.



Devam eden kar yağışının açılan yolları yeniden kapatması nedeniyle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.



Merkez ve ana arterlerde 17 kar kürüme ve tuz aparatlı araç, 21 kürekli tuz ekibi ve 10 iş makinesi ile 110 personel, çalışmalarına devam ederken, 85 kişilik karla mücadele ekibi de alt ve üst geçitlerde de kar temizleme çalışması yapıyor.



"Kar lastiği olmayan yolda kalıyor"



Balıkesir ve Çanakkale'de de kar yağışı nedeniyle bazı kara yollarında ulaşım aksadı, araçlar kaydı, uzun araç kuyrukları oluştu.



Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerini birbirine bağlayan yolun Kazdağları mevkisinde gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, buzlanmaya neden oldu.



Ulaşımın güçlükle sağlanabildiği Edremit ve Yenice ilçeleri arasında yolcu taşıyan Yenice Birlik Kooperatifine ait midibüsler, sınırlı sayıda sefer yapabiliyor.



Aralıklarla yağan karın gece şiddetini artırarak, sabaha kadar devam ettiğini belirten işletmeci Celal Onay, "Yoldan kar lastiği ve zinciri olan geçiyor ama kar lastiği olmayan yolda kalıyor." dedi.



Kar manzaralarını görmek için yola çıkan İbrahim Erdem de "Kar manzaralarını görmeye geldik. Buzlanma olduğu için fazla yukarı gidemedik, burada kaldık." diye konuştu.



Öte yandan, kent merkezi ile Edremit Körfezi arasında ulaşımın sağlandığı yolda buzlanma nedeniyle sürücüler, yolda güçlükle ilerliyor.

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