Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

52 dakika önce

Malatya'da yaşanan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, Pütürge-Malatya kara yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

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Malatya'da yaşanan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, Pütürge-Malatya kara yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Alınan bilgiye göre, Pütürge ilçesine bağlı Kubbe Dağı mevkisindeki kara yolu yoğun tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle açılan ancak tipi nedeniyle tekrar kapanan yolda herhangi bir kaza veya olumsuzluk yaşanmaması için Malatya-Pütürge kara yolunu kullanmak isteyen sürücüler alternatif rotalara yönlendiriliyor.

16 mahalleye ulaşılamıyor

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 16 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Battalgazi ve Pütürge'de 6'şar, Kale'de 2 ve Doğanyol ile Hekimhan ilçelerinde birer mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 16 yerleşim biriminin 231 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:49 Kaynak: AA

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