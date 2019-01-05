Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

48 dakika önce

Gaziantep'te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Malatya'da kar yağışı nedeniyle 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

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Gaziantep'te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Malatya'da kar yağışı nedeniyle 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Gaziantep'te özellikle yüksek kesimlerde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, trafik ekipleri, kavşaklarda sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Malatya

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 15 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Battalgazi ve Pütürge'de 6'şar, Doğanyol'da 2 ve Hekimhan ilçesinde bir mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.


Ulaşım sağlanamayan 15 yerleşim biriminin 221 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:03 Kaynak: AA

Malatya, Gaziantep, Güncel
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