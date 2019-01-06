Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

1 saat önce

Gaziantep ve Şanlıurfa'da yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Yurtta Kış, System.String[]
Gaziantep ve Şanlıurfa'da yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'in özellikle yüksek kesimlerinde erken saatlerden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, kavşaklarda sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, sis nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndaki bazı seferlerde rötar olduğu, sisin devam etmesi halinde iptallerin yaşanabileceği kaydedildi. İlgililer, yolcuların sefer öncesinde bilgi alarak hareket etmelerini istedi.

Şanlıurfa
Şanlıurfa ve bazı ilçelerinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düştüğü kentte trafik ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için sürücüleri uyarıyor.

Kentin merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde sisle zaman zaman yağmur da etkili oluyor.

Öte yandan, bölgenin en yüksek kesimi Siverek ilçesine bağlı Karacadağ'da kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise kent merkezinde sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, yağışın aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarının Boşanma Davası İki Aile Arasında Silahlı Çatışmaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi

Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:25:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]