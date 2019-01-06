Yurtta Kış

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45 dakika önce
Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 9 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Malatya
'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 9 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) alınan bilgiye göre, Pütürge
'de 4, Battalgazi
ve Doğalyol'da 2'şer, Hekimhan
ilçesinde ise 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ulaşım sağlanamayan 9 mahallenin toplam 134 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:38 Kaynak: AA
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