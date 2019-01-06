Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

45 dakika önce

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 9 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

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Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 9 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) alınan bilgiye göre, Pütürge'de 4, Battalgazi ve Doğalyol'da 2'şer, Hekimhan ilçesinde ise 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 9 mahallenin toplam 134 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:38 Kaynak: AA

Pütürge, Malatya, Güncel
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