Yurtta Kış

Malatya
, Adıyaman
ve Kahramanmaraş
'ta, kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Pütürge
'de 33, Akçadağ
'da 15, Doğanyol
ve Battalgazi
'de 6'şar, Hekimhan
'da 5, Kuluncak
ve Darende
'de 4'er, Kale
'de 3 ve Yeşilyurt
ilçesinde ise 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ulaşım sağlanamayan 77 mahallenin toplam bin 70 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can
Erdoğan, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Çelikhan
, Gerger
, Gölbaşı
ve Sincik
ilçelerinde 59 köy ile 106 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.
Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla çalıştığını bildirdi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Göksun
ve Afşin
ilçelerinde, kar yağışı dolayısıyla 53 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten yapılan açıklamada, Göksun ilçesinde 47, Afşin ilçesinde ise 6 mahallenin yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığı belirtildi.
Açıklamada, karla mücadele çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.