Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

44 dakika önce

Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta, kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Yurtta Kış, System.String[]
Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta, kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Pütürge'de 33, Akçadağ'da 15, Doğanyol ve Battalgazi'de 6'şar, Hekimhan'da 5, Kuluncak ve Darende'de 4'er, Kale'de 3 ve Yeşilyurt ilçesinde ise 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 77 mahallenin toplam bin 70 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı ve Sincik ilçelerinde 59 köy ile 106 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla çalıştığını bildirdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Göksun ve Afşin ilçelerinde, kar yağışı dolayısıyla 53 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Göksun ilçesinde 47, Afşin ilçesinde ise 6 mahallenin yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığı belirtildi.

Açıklamada, karla mücadele çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:41 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Birçok Seferini İptal Etti Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Bando Ekibinin İdam Protestosu, Ülkeyi Karıştırdı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:25:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]