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Yurtta Kış

2 saat önce

DÜZCE/ZONGULDAK/BOLU/ Zonguldak, Düzce, Bolu ve Karabük'te kar yağışı nedeniyle 284 köy yolu ulaşıma kapandı.

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DÜZCE/ZONGULDAK/BOLU/ Zonguldak, Düzce, Bolu ve Karabük'te kar yağışı nedeniyle 284 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 22 köye ulaşımın sağlanamadığı belirtilerek, yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Yığılca ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle merkezde 8, Kozlu'da 15, Alaplı'da 2, Devrek'te 12, Gökçebey'de 2, Ereğli'de 33 ve Çaycuma'da 8 olmak üzere 80 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin kapalı yolları açma çalışmaları devam ediyor.


Bolu

Bolu merkez ve iki ilçede toplam 65 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bolu Valiliği'nden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezine bağlı 36, Gerede'de 17 ve Mengen'de 12 olmak üzere 65 köye ulaşım sağlanamıyor. Ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karabük


Karabük'te kar yağışı nedeniyle 117 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.


Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 117 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.


Ekiplerin yol açma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle merkezde 9, Eflani'de 48, Eskipazar'da 14, Ovacık'ta 13, Safranbolu'da 8 ve Yenice'de 25 olmak üzere 117 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor. " ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:12 Kaynak: AA

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