Yurtta Kış

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1 saat önce
Orta Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 331 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Orta Karadeniz Bölgesi
'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 331 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Alınan bilgiye göre, Tokat
, Çorum
, Amasya
, Kastamonu
ve Çankırı
'nın yer aldığı Orta Karadeniz Bölgesi'nde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar nedeniyle Tokat'ta 231, Çorum'da 407, Amasya'da 153, Kastamonu'da 509 ve Çankırı'da 31 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yetkililer, kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü, hasta, hamile ve cenaze bulunan köylere öncelik verildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:31 Kaynak: AA
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