Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

56 dakika önce

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Çanakkale'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Bursa, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Çanakkale'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçede 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmaları kapsamında 10 ilçede kapanan 51 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerde çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Çanakkale

Çanakkale'de kar yağışı Biga, Ayvacık ve Yenice ilçelerinde etkili oluyor.

Yaklaşık 3 gündür aralıklarla süren yağış nedeniyle Biga ve Ayvacık'ta okullar 1 gün süreyle tatil edilirken ilçe merkezilerinde belediye, köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekiplerince kar küreme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İl Özel İdaresi yetkilileri, şu ana kadar kar nedeniyle kapanan köy yolu bulunmadığını, ekiplerin 24 saat süreyle çalışma yaptıklarını kaydetti.

Kütahya'da tuzlama aracı devrildi

Kütahya'da ekipler, Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında tuzlama yaparken, trafik polisleri sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları için uyarıyor.

Gece boyu köy yollarının açılması için çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, küreme çalışmalarını sürdürüyor. Kütahya Belediyesi ekipleri de kent merkezinde tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Öte yandan, İl Özel İdaresine ait tuzlama ve yol açma aracının Belkavak köyü yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Eskişehir

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere tüm kentte karla mücadele ediyor.

Belediye ekipleri, caddeler, bulvarlar, otobüs ve tramvay güzergahları ile 539 kırsal ve merkez mahallenin yollarında karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.


Balıkesir

Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerini birbirine bağlayan yolun Kazdağları mevkisinde de zaman zaman buzlanma yaşanıyor. Ekipler, buzlanmaya karşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:02 Kaynak: AA

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