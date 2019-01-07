Yurtta Kış
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yurtta kışDÜZCE - Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 22 köye ulaşımın sağlanamadığı belirtilerek, yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yurtta kış
DÜZCE - Düzce Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamada, 22 köye ulaşımın sağlanamadığı belirtilerek, yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi. Yığılca
ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:44 Kaynak: AA
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