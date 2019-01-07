Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yurtta kışDÜZCE - Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 22 köye ulaşımın sağlanamadığı belirtilerek, yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yurtta kış

DÜZCE - Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 22 köye ulaşımın sağlanamadığı belirtilerek, yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Yığılca ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:44 Kaynak: AA

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