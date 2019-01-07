Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

13 dakika önce

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 59 köye ulaşım sağlanamıyor.

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Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 59 köye ulaşım sağlanamıyor. Sincik ve Gerger ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören çocuklar okula gidemedi.

İlçelerdeki kar ve sağanak nedeniyle ulaşım ve eğitim alanında olumsuzluklar yaşanıyor.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede süren kar yağışı ve yağmur nedeniyle 14 köyün mezrasında bugün eğitimde aksaklık yaşandığını söyledi.

Aydın, "Taşımalı eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerinden yaklaşık 150'si eğitimden mahrum oldu. Yetkililer, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek ise Tillo, Gürgenli ve yüksek kesimdeki birkaç köyün yollarının kar yağışından dolayı kapalı olduğunu belirterek, "Taşımalı eğitim yapan yaklaşık 50 öğrenci, olumsuz hava şartlarından dolayı bugün okula gidemedi." diye konuştu.

59 köy yolu kapalı

Adıyaman İl Özel İdare Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan da kar ve yağmurun başladığı günden bu yana rakımı yüksek Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde kapanan köy yollarını açmak için ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade etti.

Adıyaman merkezde 10, Çelikhan, Gerger ve Sincik'te 15'er, Kahta'da 3 ve Gölbaşı'nda da 1 olmak üzere toplam 59 köyün kapanan yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini bildiren Erdoğan, ekiplerin, hiçbir vatandaşı mağdur etmemek için çaba gösterdiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Sincik, Gerger, Adıyaman, Güncel
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