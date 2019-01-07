Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

1 saat önce

MALATYA/ Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 20 yerleşim birimine ulaşım sağlanamazken, Şanlıurfa ve bazı ilçelerinde etkili olan yağmur ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yurtta Kış, System.String[]
MALATYA/ Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 20 yerleşim birimine ulaşım sağlanamazken, Şanlıurfa ve bazı ilçelerinde etkili olan yağmur ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 3, Battalgazi'de 2, Darende'de 5, Doğanyol'da 2, Pütürge'de 6, Yeşilyurt ve Kuluncak'ta 1'er mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 20 mahallenin toplam 260 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa ve bazı ilçelerinde yağmur ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düştüğü kentte trafik ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için sürücüleri uyarıyor.


Kentin merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde sisle birlikte zaman zaman yağmur da etkili oluyor.

Öte yandan, bölgenin en yüksek kesimi olan Siverek ilçesine bağlı Karacadağ'da kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 1 metreyi aştığı öğrenildi.

Yarın da Şanlıurfa genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var

Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 19:13:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]