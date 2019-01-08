Yurtta Kış

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Sakarya, Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 117 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sakarya, Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 117 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kocaali'de 17, Akyazı'da 14, Hendek'te 12, Pamukova'da 7, Kaynarca'da 5, Karasu'da 5 ve Geyve'de 2 olmak üzere kırsal kesimdeki 62 mahallenin yoluna ulaşım sağlanamıyor.



Ekipler, kapalı bulunan yolları ulaşıma açmak için kar temizleme çalışması yürütüyor.



Düzce



Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.



Kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği hatırlatılan açıklamada, Düzce Üniversitesi'nde görev yapan hamile ve engelli personelin, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün izinli sayılacağı bildirildi.



Yolların açık tutulması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü vurgulanan açıklamada, "Kar yağışı neticesinde ilimiz merkez ve ilçelerinde 105 köy yolu ulaşıma kapanmış, İl Özel İdaresi'nin gece boyu ve sabaha karşı başlayan çalışması sonucunda 53 köy yolu ulaşıma açılmış, kalan 52 köy yolunu açma çalışmaları ise halen aralıksız devam etmektedir." denildi.



Bolu



Bolu'nun Gerede ilçesinde ulaşım sağlanamayan 3 köy yolunun açılması için de ekiplerin çalışması devam ediyor.

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