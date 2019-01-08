Yurtta Kış

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Şanlıurfa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor, Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 241, Adıyaman da ise 319 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Şanlıurfa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor, Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 241, Adıyaman da ise 319 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.



Şanlıurfa'da, Viranşehir ile merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.



Görüş mesafesinin yer yer düştüğü bölgelerde sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.



Bölgenin en yüksek kesimi Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde ulaşım sağlanamayan 10 mahallenin yolunun açılması için ekipler çalışmalar yürütüyor.



Ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle yer yer kapanan Viranşehir- Diyarbakır kara yolunda ulaşımın aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.



Malatya



Malatya'da, kar yağışı nedeniyle 241 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 64, Pütürge'de 63, Arapgir'de 38, Doğanşehir'de 24, Darende ve Kale'de 10'ar, Yeşilyurt ve Hekimhan'da 7'şer, Battalgazi ile Arguvan'da 6'şar, Yazıhan'da 5, Doğanyol'da 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.



Ulaşım sağlanamayan 241 yerleşim biriminin 3 bin 42 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, iş makineleriyle çalışma yürütüyor.



Adıyaman



Adıyaman'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 319 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Sincik ve Tut ilçelerinde, 125 köy ile 194 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.





Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla aralıksız çalıştığını bildirdi.

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