Yurtta Kış

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- Şanlıurfa'da sis Araçları ilerleyişi Karayolları ekiplerinin, kara yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmaları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sis, hayatı olumsuz etkiliyor.
- Şanlıurfa'da sis
Araçları ilerleyişi
Karayolları ekiplerinin, kara yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmaları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sis, hayatı olumsuz etkiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:04 Kaynak: AA
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